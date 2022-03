China e EUA precisam de "dialogar mais" para encarar "desafios globais"

"A China e os Estados Unidos precisam de mais diálogo e comunicação. As portas estão abertas e não devem ser fechadas ou apostadas numa dissociação. Ambos os lados devem respeitar as preocupações e interesses um do outro e lidar com as diferenças de forma racional e construtiva", afirmou Li Keqiang.

"A competição" entre os dois países devia ser "saudável e justa", acrescentou o responsável, e salientou que as relações bilaterais, "apesar dos seus altos e baixos nos últimos 50 anos", deviam avançar.

Além da análise da situação económica e social do país, Li abordou também a guerra na Ucrânia, um conflito sobre o qual a China está "profundamente preocupada".

"A China vai continuar a trabalhar com a comunidade internacional e a desempenhar um papel positivo no restabelecimento da paz. Apoiamos todos os esforços nesse sentido. A prioridade é evitar que as tensões aumentem ainda mais ou que fiquem fora de controlo. São necessários mais esforços para que a Rússia e a Ucrânia continuem a negociar e alcancem um cessar-fogo", afirmou.

Li salientou que Pequim está empenhada em ajudar "a prevenir uma crise humanitária" e que o país asiático vai continuar a cooperar com outras nações "com base no respeito mútuo", numa referência às relações bilaterais com a Rússia, uma vez que isto "traz estabilidade ao mundo".

Para o primeiro-ministro chinês, as sanções ocidentais contra Moscovo "vão prejudicar a economia global", sublinhando que os esforços para manter "a estabilidade", depois de três anos de pandemia da covid-19, são necessários neste momento.

Sobre Taiwan, cuja soberania Pequim reivindica, Li disse que a China vai sempre opor-se a "atividades separatistas que procuram a `independência`" da ilha.

Taiwan é uma das principais fontes de conflito entre a China e os Estados Unidos, principalmente porque Washington é o principal fornecedor de armas da ilha e seria o maior aliado militar no caso de um conflito com o gigante asiático.

Na sequência da ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, um responsável de segurança de Taiwan disse que Pequim "podia aproveitar a situação" para tentar "convencer os habitantes da ilha de que os Estados Unidos não iam honrar o compromisso de a defender".