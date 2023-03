China e Japão trocam acusações sobre incursões marítimas em ilhas disputadas

A China reivindica o controlo das ilhas desabitadas, conhecidas como Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês. Taiwan também reivindica as ilhas, que chama de Diaoyutai, mas assinou acordos com o Japão que permitem aos pescadores aceder às águas em redor do arquipélago.

A China patrulha regularmente navios e aviões da guarda costeira aquelas águas e o espaço aéreo para obrigar os navios japoneses a retirarem-se da área, ao que o Japão tem respondido com o envio de aviões militares.

Na quarta-feira, um porta-voz da guarda costeira chinesa disse que navios "expulsaram algumas embarcações japonesas que entraram ilegalmente nas águas territoriais" do país, sublinhando tratar-se de uma operação de rotina para salvaguardar a soberania e os interesses marítimos da China.

A guarda costeira do Japão disse que os navios da guarda costeira chinesa estavam a violar águas territoriais japonesas ao redor das ilhas e foram repetidamente avisados para regressarem a águas internacionais e não se aproximarem de barcos de pesca japoneses.

Entretanto, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, chegou a Tóquio para uma cimeira com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, destinada a reparar as relações e a consolidar uma cooperação trilateral em matéria de segurança com os Estados Unidos e uma frente unida face à Coreia do Norte e à China.

A ação de navios militares da China nas águas ao redor daquelas ilhas foi destaque nas conversações, em janeiro, em Washington, entre Kishida e o Presidente norte-americano, Joe Biden, numa altura em que Japão está a aumentar drasticamente os gastos com a defesa e a tentar construir uma aliança de segurança.

Os Estados Unidos também estão a reforçar alianças no Indo-Pacífico, incluindo fornecer à Austrália submarinos movidos a energia nuclear, obter maior acesso a bases nas Filipinas e aumentar a cooperação de defesa com Taiwan.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.