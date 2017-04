China é "parceiro chave" para os desafios da Europa, afirma responsável pela diplomacia da UE

Lusa 20 Abr, 2017, 11:37 | Mundo

"A China é uma peça muito importante para a segurança no nosso lado do mundo, na nossa região", afirmou Mogherini, durante um encontro com estudantes na Universidade de Tsinghua, em Pequim.

A UE e a China "têm a responsabilidade global de se comprometerem com a defesa da segurança", acrescentou.

Mogherini assegurou que, ao contrário de outros atores internacionais, a "UE não vê a autoconfiança da China como uma ameaça", considerando o país asiático um parceiro com o qual existem "muitas oportunidades" para cooperar.

A também vice-presidente da Comissão Europeia sublinhou que é necessário "esperança nos tempos difíceis que decorrem" e apelou à comunidade internacional a manter-se unida e "afastada da via militar", tanto na península coreana, como na Síria.

E assinalou que a China e a UE devem usar a sua influência com todas as partes implicadas e "salvaguardar os direitos humanos" no conflito sírio, ao qual a representante prestará "especial atenção" nos próximos dias, durante a sua visita à Rússia.

Como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia voltou a vetar, no passado dia 12, uma resolução contra ao regime de Bashar al-Assad por ataques a civis com armas químicas na semana anterior, enquanto a China se absteve.

Mogherini falou ainda da crise migratória, que na sua opinião "não é uma crise da Europa, mas sim de refugiados".

A política italiana excluiu qualquer vínculo entre a chegada dos refugiados e atentados terroristas, lembrando que os "últimos ataques na Europa foram perpetuados por europeus".

"Não é como a imprensa conta", afirmou.

Sobre o `Brexit`, cujas negociações arrancaram em março passado e deverão terminar num prazo máximo de dois anos, Mogherini destacou a "determinação a favor da integração europeia".

"Temo que o Reino Unido venha a perder muito mais do que a UE", disse.

A alta-representante iniciou na China uma viagem por três potências emergentes, que inclui ainda a Rússia e a Índia.