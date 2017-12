China e Rússia reprovam nova estratégia de política externa dos EUA

Andreia Martins - RTP19 Dez, 2017, 11:06 / atualizado em 19 Dez, 2017, 11:37 | Mundo

É o primeiro documento da “era Trump” com vista a delinear e orientar a política e ação externa dos Estados Unidos. A nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos prevê um regresso ao “realismo de princípios” com pilares estratégicos baseados na retórica “America First” do Presidente norte-americano.





With the strategy that I announced today, we are declaring that AMERICA is in the game and AMERICA is DETERMINED to WIN!



OUR FOUR PILLARS OF NATIONAL SECURITY STRATEGY: pic.twitter.com/B3POaMVID8 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2017

Cooperação é a única opção "viável"

"Com a estratégia que anunciei hoje, estamos a declarar que a América vai a jogo e que a América está determinada a vencer", escreveu Donald Trump no Twitter, pouco depois da conferência de imprensa para a apresentação do documento.Para além de dar prioridade aos interesses e à influência dos Estados Unidos no mundo, o novo guião para a política externa, apresentado esta segunda-feira por Donald Trump, caracteriza a China e a Rússia como “potências revisionistas”, as principais adversárias de Washington ao nível estratégico que “desafiam as vantagens geopolíticas” dos Estados Unidos e “tentam alterar a ordem internacional a seu favor”.O documento acusa as duas potências rivais de “usarem tecnologia, propaganda e coerção para moldar um mundo incompatível com os nossos interesses e valores”.A resposta dos dois países visados não se fez esperar. Escassas horas após a declaração de Donald Trump sobre “a nova era de competição” entre superpotências que desafiam o poder norte-americano e destabilizam o mundo, Moscovo e Pequim denunciaram o anacronismo e os traços de “imperialismo” na viragem estratégica dos Estados Unidos.“O caráter imperialista deste documento é evidente, assim como é evidente que os Estados Unidos se recusam a renunciar ao mundo unipolar. Uma recusa que é constante", disse esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.O responsável sublinhou ainda que a Rússia “não poderá aceitar ser tratada como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos" e que prefere uma abordagem de cooperação entre os dois países.Por sua vez, o Embaixador chinês em Washington pede aos Estados Unidos que deixem de “distorcer os interesses estratégicos da China e abandonem o jogo de soma zero”“É completamente egoísta que um país reivindique que os seus próprios interesses são superiores aos interesses dos outros países e aos interesses compartilhados pela comunidade internacional. Essa mentalidade só conduzirá ao isolamento”, lê-se no comunicado publicado na página da Embaixada.Na mesma linha de pensamento, a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, convida os Estados Unidos a “abandonar a mentalidade da Guerra Fria” e salienta que a cooperação é “a única escolha” na relação entre China e Estados Unidos.A responsável destaca que os dois países são “as duas maiores economias do mundo” e têm responsabilidades na “proteção a paz e estabilidade no mundo e na promoção da prosperidade”.Em conferência de imprensa a partir de Pequim, a porta-voz referiu ainda que a "cooperação de mútuo benefício é a única cooperação viável" para os dois países, que devem tentar resolver as suas diferenças de forma “construtiva”.“As atividades económicas e diplomáticas da China são geralmente bem acolhidas em todo o mundo, por isso nenhum país ou relatório irá conseguir distorcer os fatos ou implantar calúnias maliciosas”, disse a responsável.