China e Taiwan trocam acusações após confrontos entre funcionários nas Fiji

Os dois lados confirmaram o incidente, ocorrido a 08 de outubro, mas contestaram a versão um do outro.

Um funcionário taiwanês foi levado para o hospital com um ferimento na cabeça. Um dos diplomatas chineses também ficou ferido.

O confronto, que ilustra a crescente tensão entre Pequim e Taipé, eclodiu quando taiwaneses presentes no encontro tentaram impedir que diplomatas chineses tirassem fotos dos convidados na receção, que perturbou o Dia Nacional de Taiwan, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros taiwanês.

"Condenamos veementemente a violência contra o nosso diplomata nas Fiji, por parte dos `lobos guerreiros` incivilizados da China", acusou o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, na rede social Twitter.

O termo `lobo guerreiro` tem origem num dos filmes mais vistos de sempre na China e que representa a mudança da política externa do país para um estilo mais assertivo. O filme conta a história de um soldado chinês numa zona de guerra em África.

"Taiwan é uma força do bem no mundo e não seremos intimidados", avisou Joseph Wu.

Taiwan apresentou um protesto formal ao Governo das Fiji.

A embaixada da China nas Fiji disse em comunicado que o relato de Taiwan era "inconsistente com os factos".

A mesma fonte disse que um dos seus funcionários também ficou ferido.

"Naquela mesma noite, a equipa do Escritório Comercial de Taipé nas Fiji agiu de forma provocadora contra a equipa da Embaixada da China, que estava a realizar as suas funções oficiais na área pública, fora do local do evento, e causaram ferimentos e danos a um diplomata chinês", lê-se na nota da embaixada.

O lado chinês também criticou a celebração do Dia Nacional, dizendo que "viola o princípio de `uma só China` e as regras e regulamentos relevantes do Governo das Fiji, com a tentativa de criar `duas Chinas` ou `uma China, uma Taiwan` internacionalmente".

Para Pequim, o princípio de ?uma só China` significa que a ilha de Taiwan faz parte da China.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, criticou as bandeiras e o bolo que o lado taiwanês exibiu.

"O escritório comercial de Taipé nas Fiji, em 08 de outubro, realizou flagrantemente um chamado evento de celebração nacional. A bandeira falsa foi exibida publicamente no local, e o bolo também estava marcado com o padrão dessa bandeira falsa", acusou em conferência de imprensa.

Estas ações "violam gravemente o princípio de `uma só China`".

Taiwan é reconhecido como um Governo independente por apenas 15 nações, a maioria Estados pequenos e pobres, mas o seu Governo, democraticamente eleito, tem laços comerciais e informais extensos com muitos países.

As Fiji reconhecem Pequim como o único Governo legítimo de toda a China desde 1975.

Os dois territórios dividiram-se em 1949, quando os nacionalistas se radicaram em Taiwan, após perderem a guerra civil para os comunistas, que governam a República Popular da China desde então.