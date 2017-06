China e União Europeia juntos contra Trump mas incapazes de redigir declaração comum

Christopher Marques - RTP 02 Jun, 2017, 20:58 | Mundo

Afinal, apesar de se apresentarem de mãos dadas na resposta a Donald Trump, há muito que separa os dois blocos. Neste caso, foi o comércio que impediu a redação da declaração conjunta na cimeira desta sexta-feira.



Fonte europeia avançou à France Presse que não foi possível redigir uma declaração conjunta porque a China insistiu em ser tratada como uma “economia de mercado”. Bruxelas - tal como Washington - recusa atribuir o estatuto de economia de mercado a Pequim, acusando os chineses de praticar dumping, nomeadamente no setor do aço.



“A União Europeia e a China estão de acordo sobre todos os temas, exceto sobre o comércio. Mas as nossas diferenças estão a atenuar-se”, garantiu o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

Comércio impede declaração conjunta

Este diferendo remonta há longos meses. A China aderiu à Organização Mundial do Comércio em 2001, tendo sido estipulado que podia ser tratada como um país que ainda não é uma economia de mercado até 2016.



Este estatuto dá maior poder às potências ocidentais para limitar as importações de produtos chineses em caso de dumping - venda de um produto no estrangeiro a um preço inferior ao praticado no país exportador.



No entanto, este período chegou ao fim no passado mês de dezembro. Apesar disso, a União Europeia e os Estados Unidos decidiram manter restrições contra as exportações chinesas. Pequim critica a atitude que apelida de “protecionismo disfarçado”.



Um dos pontos do diferendo é precisamente o comércio de aço. A China produz anualmente o dobro do aço produzido pelos 28 Estados-membros da União Europeia. O Ocidente acusa Pequim de ser responsável pela crise que o setor atravessa atualmente.



“Em relação às questões sobre a excessiva capacidade no aço e no comércio, estamos a aproximar as nossas posições mas ainda não o conseguimos fazer”, reconheceu o próprio Jean-Claude Juncker.



O reconhecimento foi feito na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro. Apesar desta conferência ter sido adiada por várias horas, os dois parceiros não conseguiram chegar a entendimento.

Clima sem declaração escrita

Sem acordo, ficou sem efeito a declaração final com cerca de 60 pontos que deveria ter sido distribuída no fim da cimeira, que incluiria também a resposta sino-europeia à retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.



Pequim e Bruxelas limitaram-se assim às declarações orais sobre os temas, sem colocar o assunto num documento formal.



Reunidos na capital belga, os líderes europeus e o Presidente chinês defenderam a implementação completa do Acordo de Paris, comprometendo-se a reduzir o consumo de combustíveis fósseis e a desenvolver as energias renováveis.

Pequim e Bruxelas mantêm também o objetivo de contribuir financeiramente para ajudar os países menos desenvolvidos a reduzir as suas emissões.A China é o principal emissor de gases poluentes do mundo, à frente dos Estados Unidos e da União Europeia. Apesar disso, tornou-se um improvável aliado do bloco comunitário perante a anunciada retirada dos Estados Unidos.Do outro lado do Atlântico são muitas as vozes contra a decisão de Donald Trump. Vários Estados e cidades garantem que vāo ignorar a decisāo do presidente e continuarão a cumprir o acordo do clima.À exceção de Vladmir Putin, todos os líderes mundiais condenaram a decisão de Donald Trump e são unânimes em afirmar que o Acordo de Paris - firmado por 194 países – é inegociável.