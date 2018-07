China. Escândalo em indústria de vacinas gera investigação

RTP23 Jul, 2018, 14:39 / atualizado em 23 Jul, 2018, 14:40 | Mundo

N "Vamos reprimir atos ilegais e criminosos que ponham em risco a segurança da vida das pessoas, punir os infratores de acordo com a lei e criticar de forma decidida e severa o abandono do dever na supervisão", disse Lil Keqiang. o domingo, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, pediu que as pessoas envolvidas fossem severamente punidas.







De acordo com um comunicado do primeiro-ministro chinês, o incidente "violou uma linha moral".







A empresa foi obrigada a interromper a produção e a recolher as vacinas contra a raiva.







Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos da China (CFDA), não há provas de danos causados pela vacina. No entanto, o escândalo gerou uma enorme onda de indignação na China.





Após suspender a negociação das ações, a Changsheng viu o valor das ações cair 10% esta segunda-feira. Desde meados de julho, altura em que as primeiras notícias foram conhecidas, as ações caíram 47%.







A 15 de julho, a Administração Estatal de Medicamentos da China (SDA)

A 15 de julho, a Administração Estatal de Medicamentos da China (SDA) anunciou que a Changchun Changsheng teria falsificado os dados de produção durante a produção de vacina contra a raiva humana.





A Administração de Alimentos e Medicamentos da China (CFDA) disse que a vacina contra a raiva foi recolhida e que a empresa seria investigada.







Um funcionário da CFDA disse à agência de notícias Xinhua que todos os produtores de vacinas na China estariam sujeitos a inspeções. Para além disso, quaisquer violações de leis e regulamentos seriam tratadas seriamente. Os investigadores encontram-se a testar a eficácia da vacina.

Vacina combinada defeituosa







As autoridades da província de Jilin anunciaram que um lote de 2017 da vacina combinada contra difteria, tétano e tosse convulsa (DTaP) também estava abaixo do padrão.





A vacina é subsidiada pelo governo e é dada a crianças em todo o país. Não se sabe quantas crianças receberam a vacina, mas não houve relatos de crianças que adoeceram após receberem a inoculação.







O governo chinês não revelou qual o impacto da vacina na saúde de uma pessoa. Sabe-se que as vacinas do ano passado não prejudicariam o corpo humano, mas estão abaixo das normas estabelecidas.









Mais de 250 mil doses de DTaP no lote já teriam sido vendidas para centros de controlo e prevenção de doenças no leste da China, de acordo com a rede de televisão pública da China (CGTN) .