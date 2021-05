China exorta EUA a desempenharem papel construtivo na diplomacia

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Zhao Lijian disse que a China, que assume atualmente a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, pediu um cessar-fogo e a prestação de assistência humanitária, entre outras propostas, mas que a obstrução por "um país", impediu o conselho de se expressar.

"Pedimos aos Estados Unidos que assumam a sua responsabilidade e uma posição imparcial para apoiar o Conselho, desempenhar um papel na redução das tensões e reconstruir a confiança para uma solução política", disse Zhao, em conferência de imprensa.

A China "condena veementemente" a violência contra civis e pede o fim dos ataques aéreos, ataques terrestres, com foguetes e "outras ações que agravam a situação", disse Zhao.

Israel deve "exercer contenção, cumprir efetivamente com as resoluções relevantes das Nações Unidas, parar de demolir as casas do povo palestiniano, parar de expulsar o povo palestiniano e parar de expandir o seu programa de anexações, parar as ameaças de violência e provocações contra muçulmanos e manter e respeitar o `status quo` histórico de Jerusalém como um local sagrado religioso", disse Zhao.

Os pedidos para que o governo de Joe Biden tome uma posição mais ativa sobre a violência estão a aumentar.

Os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, bloquearam os esforços da China, Noruega e Tunísia para fazer com que o Conselho de Segurança emitisse uma declaração, incluindo um pedido de cessação das hostilidades.

A China há muito se retrata como um forte apoiante da causa palestiniana, enquanto constrói laços políticos, económicos e militares com Israel.

Os atuais combates são considerados os mais graves desde 2014.

Os combates começaram em 10 de maio, após semanas de tensões entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de `rockets` por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.

O conflito israelo-palestiniano remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.