China. Expansão da NATO para a Ásia é perigosa

"Uma infiltração da NATO na Ásia-Pacífico vai provavelmente levar a civilização ocidental a enfrentar reveses sem precedentes na região economicamente mais vibrante do mundo", lembrou o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista (PCC).

"A China não pode permitir que as forças militares ocidentais interfiram de forma alguma nos seus assuntos internos", lê-se no editorial, em que acrescenta que Pequim "tem já a capacidade de combater tal interferência".

Durante a cimeira da NATO que arranca terça-feira em Vílnius vai ser abordada a implementação do Conceito Estratégico adoptado em 2022. O documento reconheceu que a aliança enfrenta uma "competição sistémica" suscitada pelas "ambições e políticas coercivas" de Pequim, que desafiam os "interesses, segurança e valores" dos seus membros.

Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, que participaram na cimeira da NATO no ano passado, vão estar presentes em Vílnius.

Em particular, a organização está a estudar a abertura de um escritório no Japão, país que mantém rivalidades históricas e disputas territoriais com a China. O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou-se já contra, afirmando que a medida seria um "grande erro".

As diferentes visões entre os aliados face à China são também motivadas pela relevância dos laços comerciais entre o país asiático e a Europa: a China representa quase 10% das exportações do continente e cerca de 20% das suas importações.

O Global Times lembrou, porém, que as divergências existentes dentro da NATO "não são fundamentalmente sobre se (a organização se deve) expandir ou não, mas sim sobre que tipo de expansão prosseguir, e se este processo deve ser mais lento ou mais rápido".

O jornal afirmou que existe uma "mudança" na política tradicional da NATO, fundada com foco na defesa, à medida que "um número crescente de países membros e líderes demonstram uma ambição mais forte em relação à expansão".

Os líderes da aliança transatlântica alertaram já que o que está a acontecer na Europa com a guerra na Ucrânia pode replicar-se na Ásia, com uma invasão de Taiwan pela China.

Para o Global Times, no entanto, "a agressividade da NATO não é apenas uma expansão da dissuasão militar, mas também uma expansão de valores".

"A expansão da civilização ocidental é, até hoje, inseparável da sua natureza agressiva e ofensiva", lê-se no editorial. "Quando desafiados, os elementos agressivos da sua natureza tornam-se mais ativos e proativos", apontou.