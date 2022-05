China expressa oposição a críticos da detenção de cardeal pró-democracia em Hong Kong

"Os indivíduos envolvidos são suspeitos de conspirar com países ou forças estrangeiras para colocar em risco a segurança nacional - um ato de natureza grave", disse um porta-voz do Gabinete do Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na Região Administrativa Especial.

Em Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros lembrou que Hong Kong é "uma sociedade regida pela Lei" e que "nenhum indivíduo ou organização pode estar acima da Lei".

"Todas as atividades ilegais serão punidas", disse. "Opomo-nos firmemente a quaisquer atos de difamação do Estado de Direito de Hong Kong e à interferência nos assuntos de Hong Kong", defendeu.

O cardeal católico pró-democracia foi detido na terça-feira em Hong Kong e libertado mais tarde sob caução. A cantora Denise Ho, detida ao mesmo tempo, foi igualmente libertada sob fiança.

A agência católica Asianews, que citou fontes locais e vários meios de comunicação de Hong Kong, apontou que a detenção "estava relacionada com a gestão do Fundo 612", uma organização de beneficência que, até ao seu encerramento, ajudou milhares de manifestantes pró-democracia envolvidos nos protestos de 2019.

As autoridades detiveram Zen e Denise Ho juntamente com outros promotores do fundo, que deixou de funcionar em outubro do ano passado, entre os quais a conhecida advogada Margaret Ng e o académico Hui Po-keung.

As detenções suscitaram críticas por parte de vários governos ocidentais.

Os Estados Unidos pediram a Pequim que "pare de atacar aqueles que defendem Hong Kong" e o Vaticano disse que está a "acompanhar o desenvolvimento da situação com extrema atenção".

O ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano descreveu esta onda de detenções como "profundamente preocupante" e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, expressou a sua "grande preocupação".