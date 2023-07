China expulsa barco de pesca japonês de área em torno de ilhas disputadas

De acordo com o porta-voz da Administração da Guarda Costeira da China, Gan Yu, o navio de pesca japonês "Ruibaowan" violou a soberania chinesa ao entrar nas águas territoriais das Ilhas Diaoyu e foi intercetado e expulso por um barco de patrulha chinês.

"As Ilhas Diaoyu e as suas ilhas afiliadas são parte inerente do território da China e é nosso direito conduzir patrulhas e atividades de aplicação da lei nessas águas", disse Gan, num comunicado publicado na rede social Weibo, o equivalente ao Twitter no país asiático.

O porta-voz também instou o Japão a "interromper imediatamente todas as atividades ilegais nessa área" e "garantir que incidentes semelhantes não voltam a acontecer".

O Japão denunciou, no ano passado, a intensificação das manobras navais do país vizinho em torno da desabitada Senkaku, administrada por Tóquio, mas reivindicada pela China, e cuja soberania é uma das principais fontes de tensão entre as duas nações.