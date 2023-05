China expulsa diplomata do Canadá em retaliação contra Otava

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China adotou uma "contramedida recíproca à ação inescrupulosa do Canadá". A mesma nota informou que a diplomata do Canadá colocada em Xangai Jennifer Lynn Lalonde foi convidada a sair, até ao dia 13 de maio, e que a China "reserva o direito de tomar outras medidas retaliatórias".

O Canadá anunciou anteriormente a expulsão de um diplomata chinês, acusado por Otava de ter tentado intimidar um deputado canadiano crítico do regime de Pequim.

Um alto funcionário do Governo canadiano disse que o diplomata, identificado como Zhao Wei, tem cinco dias para deixar o país.

O caso envolve o deputado conservador canadiano Michael Chong e a sua família, que alegadamente sofreram pressão chinesa por causa das críticas de Chong ao histórico de violação dos Direitos Humanos do país asiático.

As relações entre Pequim e Otava deterioraram-se, nos últimos anos, após a detenção, em 2018, pelas autoridades canadianas, de uma executiva do grupo chinês de telecomunicações Huawei. Em represália, a China deteve dois cidadãos canadianos.

Embora todos tenham sido libertados, as tensões persistiram, com Pequim a acusar Otava de alinhar na política de Washington para conter a China e as autoridades canadianas a acusarem regularmente a China de interferência nos assuntos internos do país.