China faz queixa à OMC sobre as taxas comerciais dos Estados Unidos

Inês Geraldo - RTP05 Abr, 2018, 19:10 | Mundo

"A China pediu a abertura de consultas com os Estados Unidos no quadro do mecanismo de regulamento de diferendos da Organização Mundial do Comércio relativamente às taxas alfandegárias dos Estados Unidos que visam um conjunto de produtos chineses", pode ler-se num comunicado da OMC.



Assim dá-se o início de um processo que pretende resolver o diferendo entre os dois países na Organização Mundial do Comércio. Ambas as partes terão oportunidade de explicar os seus pontos de vista sobre a situação de forma a ser alcançada uma solução que agrade aos dois países.



É dado um período de 60 dias para resolver o diferendo. Caso não haja acordo entre Estados Unidos e China, a nação queixosa pode remeter o caso para um grupo especial. A China queixa-se que as tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos não estão em concordância com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio.



Os Estados Unidos apresentaram uma lista de produtos chineses aos quais querem aplicar taxas alfandegárias. Os produtos são de um leque variado, desde à aeronáutica, tecnologias de informação ou robótica.



A China contestou a decisão americana pois acredita que se trata de um ataque à tentativa do país se desenvolver e tornar-se numa referência tecnológica a nível mundial.

Trump iniciou guerra aduaneira

Foi no princípio de março que Donald Trump abalou as praças financeiras ao anunciar um aumento das taxas alfandegárias em 25 por cento no aço e dez por cento no alumínio. De pronto, a União Europeia e o Canadá contestaram a decisão.



Três semanas mais tarde, Donald Trump voltou à carga anunciando novas tarifas sobre importações chinesas no valor de 50 mil milhões de euros. De acordo com a administração americana, o objetivo das novas tarifas é restringir o que diziam ser o roubo de tecnologia americana.



A China prontamente retaliou a posição norte-americana e publicou também uma lista de importações norte-americanas que podem vir a ser taxadas, caso os Estados Unidos sigam com a decisão de taxar produtos chineses.



Os produtos valeram em 2017 50 mil milhões de euros e incluem a importação de soja, aviões e automóveis.



Esta disputa entre duas das maiores potências económicas do mundo está a abalar os mercados. Observadores temem que mais países aumentem as taxas sobre as importações.