China felicita Putin pela vitória nas eleições presidenciais

"Estamos convencidos de que, sob a liderança estratégica do Presidente [chinês], Xi Jinping, e do Presidente Putin, as relações entre China e Rússia continuarão a progredir", afirmou Lin Jian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros.

A China recusou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e criticou a imposição de sanções contra Moscovo. O país asiático tem prestado importante apoio político, diplomático e económico à Rússia. O comércio bilateral registou, em 2023, um crescimento homólogo de 26,3%, para 240 mil milhões de dólares (223 mil milhões de euros).

O líder do Kremlin, no poder há quase um quarto de século, obteve mais de 87% dos votos quando mais de 99% das mesas estão contadas, segundo a agência oficial russa Ria Novosti, que citou a comissão eleitoral.