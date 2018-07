China garante retaliar taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos

Foto: Aly Song - Reuters

A posição económica adotada pelos Estados Unidos está a suscitar receios de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.



O Governo chinês promete responder a Donald Trump na mesma moeda. Um braço de ferro comercial entre Washington e Pequim, com impacto no resto do planeta.



As taxas de alfândega decretadas por Trump já estão a ser aplicadas sobre bens oriundos da China.