China instala software espião em telemóveis de turistas de Xinjiang

Cerca de 100 milhões de pessoas visitam Xinjiang anualmente – um número que inclui turistas domésticos e estrangeiros. Mas sabe-se agora que a entrada é mais controlada do que se pensava.



Uma investigação conduzida pelos jornais The Guardian, The New York Times, Süddeutsche Zeitung e outras entidades revelou que as autoridades chinesas na fronteira com o Quirguistão estão a controlar os telemóveis dos turistas que tentam entrar na região.



A polícia pede aos viajantes que desbloqueiem os seus telemóveis e que forneçam o seu PIN de segurança. De seguida, têm de entregar os aparelhos aos agentes, que os levam para outra sala, regressando algum tempo depois. Durante este período, as autoridades instalam uma aplicação de espionagem, fazendo download de emails, mensagens, contactos, entre outra informação. No caso dos iPhones, estes são ligados a um leitor que os analisa.