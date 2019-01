China irrita-se. EUA acusam Huawei de roubo de segredos industriais

Carlos Santos Neves - RTP29 Jan, 2019, 10:34 / atualizado em 29 Jan, 2019, 10:43 | Mundo

O anúncio coube na segunda-feira ao procurador-geral dos Estados Unidos, Matthew Whitaker. O Departamento de Justiça dirigiu ao grupo chinês Huawei e à sua diretora financeira um total de 13 acusações por alegada violação de sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Irão.As acusações foram conhecidas em véspera de nova ronda de conversações comerciais entre Washington e Pequim, num contexto de conflito aberto pelas políticas protecionistas de Donald Trump.



Em simultâneo, foram lavradas acusações contra duas filiais da tecnológica da China por suspeitas de roubo de segredos industriais, concretamente da tecnologia do robô Tappy, criado pela T-Mobile - empresa norte-americana sediada em Bellevue, no Estado de Washington - para reproduzir um dedo humano no ensaio de smartphones.



Sobre as filiais Huawei Device Co., Ltd. E Huawei Device Co. USA pendem dez acusações de crimes que terão sido praticados, segundo os investigadores norte-americanos, entre 2012 e 2014, incluindo obstrução à justiça.



“Anuncio em primeiro lugar que um grande júri em Seattle fez um despacho de pronúncia por dez crimes federais a duas filiais da corporação de telecomunicações Huawei Technologies”, adiantou Matthew Whitaker em conferência de imprensa.



“Manipulações políticas”

Numa primeira reação à investida da justiça norte-americana, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros contrapôs que se trata de “manipulações políticas” com epicentro na Administração Trump.

Perante a irritação chinesa, o secretário norte-americano do Comércio, Wilbur Ross, veio argumentar que os despachos de acusação “nada têm a ver com as negociações comerciais”, para acrescentar que a Administração Trump continuará “a proteger os interesses de segurança nacional”.





“Segundo a acusação, a Huawei iniciou em 2012 um esforço concertado para roubar informações sobre um robô que a T-Mobile usava para testar telemóveis”, prosseguiu o procurador-geral.O diretor do FBI, Christopher Wray, saiu por sua vez a público para reforçar o libelo contra a Huawei, acusando-a de pretender “explorar sociedades e instituições financeiras americanas para ameaçar a concorrência mundial livre e igualitária”.A própria Huawei já veio negar, em comunicado citado pela France Presse, ter “cometido supostas violações da lei americana enunciadas em cada um dos despachos de acusação”. Alega também “não ter conhecimento de atos repreensíveis por parte da senhora Meng” e diz-se “convencida de que os tribunais americanos chegarão à mesma conclusão”.Meng Wanzhou terá de comparecer no próximo dia 6 de fevereiro perante um juiz canadiano, no âmbito do processo de extradição para os Estados Unidos. Nas próximas horas, segundo a imprensa do Canadá, deverá ser ouvida pelo Supremo Tribunal de Vancouver, a propósito dos termos da sua liberdade condicional.Em paralelo com a guerra comercial que opõe o regime a Washington, a China mede forças no campo diplomático com o Governo canadiano de Justin Trudeau. Desde a detenção da diretora financeira da Huawei, a justiça chinesa deteve dois canadianos e condenou um terceiro à morte.O Presidente dos Estados Unidos recebe esta semana, em Washington, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He. A delegação de Pequim chegou na segunda-feira à capital norte-americana.