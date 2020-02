China isenta de taxas produtos importados dos EUA para prevenir e controlar vírus

A decisão foi tomada no sábado pelo Ministério das Finanças. Os produtos, que foram sujeitos a tarifas adicionais durante a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, estarão isentos de tarifas entre 1 de janeiro e final de março.



Os produtos incluem reagentes, itens de esterilização, suprimentos de proteção, ambulâncias, veículos de desinfeção e veículos de comando de emergência.



Além disso, os impostos cobrados sobre esses itens importados serão reembolsados.



O ministério lembrou que, como resultado da crise da saúde, que já totaliza 304 mortos na China e 14.380 infetados, os equipamentos e materiais médicos "são escassos", especialmente em Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, e em outras cidades da província de Hubei.



Hoje foi também tornada pública a primeira morte fora da China relacionada com o vírus, um homem de nacionalidade chinesa que morreu sábado nas Filipinas vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus de Wuhan.



Este surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.



Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.