China isenta várias exportações da Nicarágua de tarifas alfandegárias

A isenção alfandegária atribuída à Nicarágua surgiu num despacho aprovado pela Comissão de Pautas Aduaneiras do Conselho de Estado, o executivo chinês, referiu o jornal oficial Global Times.

Já a China poderá exportar para a Nicarágua, sem pagar tarifas alfandegárias, inseticidas, herbicidas, plásticos e matérias-primas para a produção de têxteis e brinquedos, entre outros produtos.

A Comissão de Pautas Aduaneiras do Conselho de Estado considerou que a implementação do acordo irá elevar a cooperação económica e comercial entre os dois países a um novo patamar, indicou o Global Times.

A decisão vem no seguimento de um compromisso assinado entre Manágua e Pequim em julho, considerado um primeiro passo para o estabelecimento de um acordo de livre comércio entre os dois países.

As negociações de um acordo de livre comércio "poderão demorar muito", disse o vice-diretor do Centro de Pesquisa Latino-Americana da Universidade de Pequim, Dong Jingsheng, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A Nicarágua reatou relações diplomáticas com a China em dezembro de 2021, imediatamente após anunciar a rutura com Taiwan, na altura um dos maiores parceiros económicos e de cooperação para o desenvolvimento do país da América Central.

A retoma dos laços diplomáticos com Pequim refletiu-se no comércio bilateral, que somou 759 milhões de dólares (686,6 milhões de euros) em 2022, com um crescimento de 43,7% nas exportações da Nicarágua para a China.