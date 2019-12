China "jamais tolerará" ingerências externas em Macau e Hong Kong

"Eu quero destacar aqui que, após o retorno à pátria de Hong Kong e Macau, os assuntos destas duas regiões administrativas especiais são totalmente assuntos domésticos da China", afirmou Xi Jinping, durante a tomada de posse do novo chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng.

"O Governo e o povo da China estão firmes como uma rocha na sua determinação em defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país", afirmou, durante um discurso de cerca de quinze minutos, arrancando aplausos entre uma plateia composta pelas principais personalidades do território.

Além do primeiro chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Edmundo Ho, o chefe do Governo cessante, Chui Sai-on, e Ho Iat Seng, que tomou posse hoje, na primeira fila esteve sentada Carrie Lam, a líder de Hong Kong, que atravessa a sua pior crise política desde a transferência da soberania do Reino Unido para a China.