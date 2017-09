China manda fechar empresas norte coreanas

RTP28 Set, 2017, 18:35 / atualizado em 28 Set, 2017, 19:01 | Mundo

A China já terá comunicado às empresas da Coreia do Norte situadas no seu território que terão de fechar portas, no cumprimento das sanções impostas por unanimidade pelas Nações Unidas. Também as parcerias entre norte-coreanos e empresas chinesas terão de ser terminadas.



A China, o maior aliado da Coreia do Norte, já tinha antes banido o comércio de têxteis com a Coreia do Norte e já limitou importações.



Estas medidas fazem parte de uma estratégia internacional para dissuadir a Coreia do Norte dos testes balísticos e nucleares que tem vindo a efetuar nos últimos meses, desafiando anteriores deliberações das Nações Unidas.



A Coreia do Norte tem como principal parceiro económico a China. Os chineses têm sido ao longo dos anos protetores do seu vizinho, mas têm vindo a criticar com dureza os últimos testes efetuados pela Coreia do Norte, bem como o escalar da retórica de Pyongyang.



Ao longo das últimas semanas tem-se mantido uma troca de ameaças, acusações e insultos entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.



Numa conferência de imprensa, o porta-voz do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros reforçou que Pequim se opõe a uma guerra na Península da Coreia. Lu Kang reiterou que as sanções e a tentativa de diálogar com Pyongyang são ambas defendidas pelas Nações Unidas, não se devendo dar ênfase excessivo a um desses aspetos em detrimento do outro.