China mantém pena de morte para canadiano acusado por tráfico de droga

Robert Schellenberg tinha sido inicialmente sentenciado a 15 anos de prisão. Mas a pena foi agravada depois do Canadá ter detido a diretora financeira do grupo chinês de telecomunicações Huawei.



Essa detenção foi em 2018, a pedido dos Estados Unidos, alegadamente por violação das sanções contra o Irão.



O recurso do cidadão canadiano foi enviado para o Supremo tribunal da China para revisão.



Robert Schellenberg está detido desde 2014 pela alegada tentativa de traficar 225 quilos de metanfetaminas para a Austrália. O Governo canadiano condena a decisão e pede clemência à China.