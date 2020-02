China. Medicamento para o VIH testado em pacientes com coronavírus

O medicamento em questão, chamado Kaletra, é uma combinação dos antirretrovirais Lopinavir e Ritonavir e. O objetivo, neste momento, é elevar o número de pacientes deste teste para duas centenas.A condição de cada doente está e continuará a ser cuidadosamente monitorizada, para que mais tarde se possa comparar o seu estado com o de pessoas com coronavírus que não tenham sido submetidas a este tratamento experimental.Enquanto os resultados destes testes não chegam,, cuidados respiratórios e, caso necessário, apoio ao funcionamento de órgãos que possam eventualmente falhar.As notícias desta tentativa dos especialistas de combater o coronavírus levaram a um aumento da compra de Kaletra no mercado negro por parte de pessoas que se receiam vir a ser infetadas.De acordo com o Guardian , os compradores obtêm o antirretroviral através de empresas indianas de medicamentos genéricos ou até através de pessoas que estão efetivamente infetadas com VIH na China e que estão dispostas a vender ou doar o Kaletra.

Medicamentos podem não surtir efeito

Esta não é a única tentativa dos especialistas para travar o coronavírus. Nos Estados Unidos, cientistas norte-americanos têm estado a trabalhar afincadamente paraNo entanto, e apesar de todos os esforços, nada é garantido., explicou aoPeter Horby, professor de doenças infeciosas e saúde global na Universidade de Oxford. “Esse é o resultado mais comum”.“Temos de ser muito cuidadosos”, alertou o especialista, caso contrário “acontece o mesmo que em 2009 com a pandemia de gripe A”, quando mais de 40 mil pessoas foram tratadas com medicamentos experimentais que não surtiram efeito.“As pessoas foram medicadas [com substâncias experimentais] porque se achou que não havia mal nisso, o que resultou num enorme número de pessoas medicadas sem as provas científicas que eram necessárias.”, defendeu.

Ligeira redução do número de novos casos

Até ao momento,, sendo que a esmagadora maioria de encontra na China. O número de mortes já ultrapassou as seis centenas.Esta sexta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, avançou que, mas avisou que ainda não é caso para se celebrar.Segundo a OMS, esta ligeira travagem nos novos casos “é um bom sinal” mas “os números podem voltar a aumentar”, algo que é comum em casos de epidemias.“A nossa maior preocupação é para com uma potencial disseminação em países com sistemas de saúde mais debilitados e que não têm sequer a capacidade de diagnosticar o vírus”, acrescentou.