China oferece-se para ajudar a Venezuela a restabelecer eletricidade

Ivan Alvarado - Reuters

O ministro português dos Negócios Estrangeiros já tinha garantido que a União Europeia ofereceu ajuda internacional neste mesmo sentido, mas que foi rejeitada pelo regime de Nicolás Maduro.



Agora, é o porta-voz do ministro chinês com pasta dos assuntos exteriores, que manifesta abertura para resolver um problema, que, de acordo com Lu Kang, teve origem nos Estados Unidos.



Por causa deste incidente Juan Guaidó está também a ser alvo de uma investigação, por suspeitas de autoria destas falhas técnicas no abastecimento de energia.