China opõe-se a Zonas Marítimas das Filipinas

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, afirmou que a lei "viola gravemente a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China no mar do Sul da China".

Mao disse que a lei filipina "tenta impor ainda mais a sentença arbitral ilegal" sobre o mar do Sul da China, emitida em 2016, que Pequim "não aceita nem reconhece".

A porta-voz chinesa sublinhou que a China tem "soberania sobre os arquipélagos de Nansha Qundao (também conhecido como Ilhas Spratly) e Zhongsha Qundao, incluindo a ilha Huangyan Dao (Atol de Scarborough), e as suas águas adjacentes".

Criticou também a "ocupação ilegal" pelas Filipinas de várias ilhotas e recifes no arquipélago das Spratly e a criação do chamado "Grupo das Ilhas Kalayaan" como uma violação da soberania territorial da China.

Mao instou as Filipinas a "respeitar a soberania territorial e os direitos marítimos" da China e a "resolver os litígios através de negociações e consultas", para manter a paz e a estabilidade no mar do Sul da China.

O mar do Sul da China tem sido palco de numerosos incidentes entre a China e as Filipinas. Na terça-feira, Mao Ning descreveu como "necessárias, profissionais e razoáveis" as ações da guarda costeira chinesa durante um incidente que envolveu um embate entre navios chineses e filipinos numa zona disputada entre Pequim e Manila no mar do Sul da China.