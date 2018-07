China. Pais exigem respostas sobre vacina defeituosa

RTP25 Jul, 2018, 11:13 / atualizado em 25 Jul, 2018, 11:14 | Mundo

Milhares de pais na China têm tentado obter respostas depois de terem sido informados de que os filhos receberam uma vacina defeituosa. Os órgãos reguladores ordenaram que a empresa responsável, Chansheng Biotechnology, interrompesse a produção da vacina contra a raiva. Durante a inspeção, foram descobertos registos de falsificação de dados na produção das vacinas.

Depois de o caso se tornar público, a empresa perdeu 40 por cento do valor das ações.



Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos da China, não há dados de efeitos secundários.



O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu que o Governo vai investigar até ao fim e que “é necessário liberar imediatamente o progresso da investigação e responder efetivamente às preocupações das pessoas”.



Patrick Poon, investigador da Amnistia Internacional na China, referiu que “o escândalo da vacina mostra mais uma vez o fracasso do Governo chinês na aplicação da lei e no monitoramento do setor de saúde, mesmo depois de anos de relatórios sobre outros casos”.



Na segunda-feira, vários pais foram até à clínica para saberem se as vacinas eram perigosas e se era necessário administrar uma nova às crianças. Foi-lhes dito para esperarem por instruções oficiais. Já foram detidas 15 pessoas, incluindo o presidente da empresa por “suspeitas de infrações criminais”.