China pede à Índia para punir responsáveis por confrontos mortíferos

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, o pedido de Wang foi feito durante uma conversa telefónica com o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

Pelo menos 20 soldados morreram do lado indiano e Pequim não indicou quaisquer baixas. Wang disse que a China exigia que a Índia realizasse uma investigação completa e que "punisse severamente" os responsáveis, de acordo com a agência norte-americana Associated Press.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês alertou ainda Nova Deli para não subestimar a determinação de Pequim em salvaguardar o que considera o seu território soberano.

No mesmo comunicado, segundo a agência France-Presse, é referido, no entanto, que os dois responsáveis diplomáticos concordaram em "aliviar a tensão no terreno e manter a paz e a tranquilidade nas zonas fronteiriças".

A AFP indica ainda que no seu comunicado sobre a conversa, o governo indiano denuncia uma "ação planificada e premeditada" da China, mas indica que Wang e Jaishankar concordaram não tomar qualquer medida "que possa causar uma escalada da situação" na região.

O combate corpo a corpo dos militares dos dois gigantes asiáticos, que se enfrentaram com pedras e barras de ferro, decorreu no deserto montanhoso de Ladakh (na zona de Caxemira, norte da Índia) e foi o primeiro confronto moral entre as duas potências nucleares vizinhas em 45 anos.

Há algumas semanas que a tensão tem vindo a subir entre os militares indianos e chineses na zona da fronteira contestada, que se acusam mutuamente de ultrapassarem a linha de controlo definida, e em maio foram enviados reforços militares para a região.

A linha, definida em 1962, percorre a região entre a zona controlada pela China, em Aksai Chin, e a ocupada pela Índia em Ladakh.

"Estamos longe da Terceira Guerra Mundial, mas é uma situação explosiva e perigosa entre duas potências nucleares nacionalistas, numa altura em que a influência norte-americana diminuiu consideravelmente", considerou Abraham Denmark, diretor do programa Ásia do grupo de reflexão norte-americano Wilson Center.