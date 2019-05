China pede aos EUA para evitarem novas medidas contra interesses de Pequim

Lusa19 Mai, 2019, 08:02 / atualizado em 19 Mai, 2019, 08:20 | Mundo

Durante a conversa com Mike Pompeo, Wang Yi expressou a sua firme oposição ao decreto emitido na semana passada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que proíbe o uso de equipamentos tecnológicos de empresas que supostamente tentam espiar o país, o que poderá, na prática, restringir os negócios de empresas como a Huawei, pode ler-se na imprensa chinesa de hoje.

"Os EUA devem mudar de curso para evitar danos maior nos laços bilaterais em maio, porque a cooperação é a única opção correta para os dois países", afirmou Wang durante a conversa telefónica que ocorreu no sábado, segundo o jornal diário China Daily.

O pedido ocorre depois do anúncio da ordem executiva de Trump contra os "adversários estrangeiros" dos Estados Unidos, embora não nomeie especificamente a China, um país com o qual mantém uma disputa comercial.

As negociações para acabar com a guerra comercial ainda não chegaram a um fim, após mais de dez rondas de encontros, mas não há sinal de resolução a curto prazo após a imposição mútua de tarifas e a troca de acusações dos últimos dias.

"A China sempre esteve disposta a resolver disputas económicas e comerciais por meio de negociações e consultas que, no entanto, devem ser conduzidas com base na igualdade", disse Wang, acrescentando que a China, como em qualquer outra negociação, deve "salvaguardar os seus interesses legítimos, responder aos apelos do seu povo e defender as regras básicas das relações internacionais".

De acordo com o jornal estatal, os dois lados também trocaram opiniões sobre o mais recente desenvolvimento da questão iraniana, em torno da qual Wang enfatizou que a China está comprometida com a desnuclearização, paz e estabilidade no Médio Oriente.

"Esperamos que todas as partes ajam com contenção e cautela, a fim de evitar o aumento das tensões", conclui Wang, citado pelo diário chinês.