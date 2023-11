China pede que se garanta segurança de civis e hospitais em Gaza

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, condenou em conferência de imprensa "os atos que prejudicam os civis, destroem infraestruturas civis e violam o direito humanitário internacional" e as "violações das regras básicas das relações internacionais", numa referência aos bombardeamentos israelitas em Gaza na guerra contra o movimento islamita Hamas.

Wang apelou à "máxima calma e contenção", a um "cessar-fogo imediato e à cessação das hostilidades" e a que se "garanta a segurança dos civis, hospitais e de outras instalações civis" cuja proteção está prevista na Convenção de Genebra, visando "evitar mais catástrofes humanitárias".

O porta-voz recordou que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou recentemente uma resolução por larga maioria que apela a uma trégua humanitária imediata e reiterou o apoio de Pequim a uma solução de dois Estados para Israel e a Palestina.

A China vai "fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover a paz na Palestina", a partir da sua presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, que assumiu em 01 de novembro, e vai instar o órgão a "tomar medidas responsáveis e significativas" para "aliviar a crise e proteger os civis", disse Wang.

Na semana passada, durante uma conferência de imprensa para apresentar o programa de trabalho da presidência rotativa da China, o chefe da missão do país na ONU, o embaixador Zhang Jun, alertou contra qualquer ideia de conceber um futuro para Gaza após o fim da guerra que "não tenha em conta" o consentimento dos próprios palestinianos.

Questionado se a China pode influenciar as ações do Hamas ou do Irão, Zhang foi evasivo, preferindo declarar que o seu país "não é tão influente" como alguns jornalistas pensam que é.