China. População enfrenta perigo de doenças propagadas por animais mortos nas cheias

O jornal Beijing Daily noticia que houve pelo menos 33 mortes provocadas pelas fortes cheias que assolaram a região de Pequim e a província vizinha de Hebei, no início de agosto. Dezoito pessoas continuam desaparecidas.







À medida que as águas recuam, os perigos de surtos de doenças provocadas pela decomposição de animais mortos aumenta.



O ministro da Agricultura, Tang Renjian, durante uma inspeção às áreas afetadas, veio alertar as autoridades locais para as contaminações das águas.



Para além dos grandes prejuízos nas plantações, são também contados muitos cadáveres de gado, como porcos e ovelhas pertencentes a propriedades agrícolas da região de Hebei.







Renjian apelou para uma intensificação de medidas destinadas a prevenir e a controlar os "principais surtos de doenças causadas por animais mortos, pragas e insetos".





“Os departamentos agrícolas e rurais em todos os níveis devem avaliar com precisão a situação de desastre dos agricultores afetados, ajudá-los a resolver dificuldades práticas e prevenir a pobreza causada por desastres ou o retorno à pobreza”, instou Tang em comunicado publicado no site do Ministério.





As cheias não vitimaram apenas gado. O recuar das águas revela um cão, já cadáver, na zona rural da província de Hebei | Tingshu Wang - Reuters







Em Zhuozhou, a cidade mais afetada de Hebei, os trabalhadores vestiram roupas de proteção e já começaram a pulverizar com desinfetante as áreas atingidas pelas chuvas intensas para evitar a propagação de doenças, informou a agência de notícias estatal Xinhua.







O ministro também salientou que as terras e campos com plantação alagados devem ser drenados rapidamente para "minimizar as perdas nas colheitas e também garantir que o plantio de trigo no inverno não seja afetado".