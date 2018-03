China prepara cenário para presidente vitalício. Trump acha "ótima" ideia

RTP04 Mar, 2018, 08:32 | Mundo

As alterações em curso na China vão anular décadas de esforços para impedir o regresso à ditadura. Anunciadas há apenas uma semana, as alterações à lei fundamental permitirão a Xi Jinping tornar possivelmente vitalícia a sua permanência no poder da segunda maior economia mundial.

Trump gostava de ser presidente vitalício?

Uma manobra que está a ser encarada como o culminar dos esforços de Xi, desde a sua nomeação como líder do Partido Comunista, em 2012, para concentrar o poder nas suas mãos e desafiar as normas de liderança colegial definidas nas últimas duas décadas.A CNN revelou este domingo que o presidente dos EUA, durante um almoço de doadores republilcanos na sua propriedade do sul da Florida, terá dito que achava "ótimo" que o presidente da China possa manter-se no poder de forma vitalícia. E terá mesmo considerado que esse poderia ser o caminho a percorrer pelos EUA.

De acordo com a CNN, com base num gravação do encontro que obteve, Trump declarou no encontrou: "Ele agora é Presidente vitalício. Presidente vitalício. E é ótimo, acho que isso é ótimo. Talvez tentemos fazer o mesmo um dia destes".

No mesmo espaço, o presidente dos EUA voltou a atacar a sua adversária presidencial democrata Hillary Clinton, repetiu que "o sistema está viciado" e classificou a invasão do Iraque como "a pior decisão alguma vez tomada", referindo-se ao ex-presidente George W. Bush como "outro verdadeiro génio".

C/ Lusa