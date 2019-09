China prepara-se para celebrar os 70 anos do regime comunista

RTP25 Set, 2019, 15:57 / atualizado em 25 Set, 2019, 15:58 | Mundo

O primeiro dia de outubro marca a fundação da República Popular da China por Mao Tsé-Tung, depois de os comunistas terem ganho a guerra civil em 1949 e derrotado os nacionalistas.



Este ano as comemorações surgem num período sensível para o Presidente Xi Jinping, com a economia do país a crescer ao ritmo mais lento dos últimos anos e enquanto decorre uma guerra comercial com os Estados Unidos.



Além disso, Hong Kong tem sido palco de protestos nos últimos meses, com milhares de manifestantes a ocupar as ruas por diversas vezes, a exigirem maior democracia e o fim da lei da extradição.



Ainda assim, de acordo com o militar Cai Zhijun, este será o maior desfile das últimas décadas no país. A última vez que a China preparou um desfile de dimensão semelhante foi em 2015, quando 12 mil soldados marcharam para comemorar o aniversário do fim da II Guerra Mundial.



Nas semanas que antecedem as comemorações, algumas zonas da capital chinesa têm parado para a realização de ensaios.Durante o desfile, centenas de militares vão marchar enquanto exibem os seus mais recentes equipamentos.



Alguns hotéis no centro histórico vão estar encerrados por períodos de 12 horas nos dias em que decorrem ensaios e os habitantes de prédios que estão virados para a avenida onde decorrerá o desfile estão proibidos de entrar em casa nestes períodos.



Nem os animais escapam às regras impostas nestas semanas. Os muitos cidadãos que possuem pombos receberam ordens a manter essas aves dentro de gaiolas e os donos de cães não poderão passeá-los no centro da cidade se estes tiverem mais de 35 centímetros de altura.



Tem também aumentado o nível de segurança no país e foi limitado o acesso a websites estrangeiros.



No dia 1 de outubro estará interdito o acesso dos cidadãos na área das festividades, pelo que apenas os civis envolvidos no desfile poderão estar presentes. Os restantes poderão ver as celebrações através da televisão.