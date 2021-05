China prepara-se para enviar tripulação à sua estação espacial

Uma informação divulgada através da televisão estatal chinesa, pela voz do encarregado do programa espacial tripulado, Yang Liwei.





Este anúncio foi difundido depois de a China ter lançado um segundo módulo espacial automatizada com combustível e suprimentos para a estação Tianhe ("Harmonia Celestial", em português), que irá acoplar ao primeiro em órbita desde 29 de abril.









Créditos CCTV/DR







A nova estação que se espera mais duradoura, com mais módulos e com uma maior durabilidade, vai receber a primeira tripulação já no mês que vem através da cápsula Shenzhou 12.





A tripulação vai partir da base de Jiuquan, no noroeste da China, afirmou o antigo astronauta Yang à televisão estatal chinesa CCTV.





Yang, que orbitou a Terra em 2003, não avançou dados sobre as identidades dos astronautas ou a data de partida e disse que a tripulação foi escolhida entre os dois primeiros grupos de astronautas do programa espacial.





Questionado sobre se mulheres vão integrar a tripulação, Yang disse que não, mas que "futuras missões terão".





A nave Tianzhou-2, que atracou em Tianhe, no domingo, transportou 6,8 toneladas de carga, incluindo fatos espaciais, alimento e equipamentos para os astronautas e combustível para a estação.











A agência espacial chinesa planeia um total de 11 lançamentos até ao final do próximo ano, para entregar mais dois módulos para a estação, suprimentos e os membros da tripulação.





Pequim não participa da Estação Espacial Internacional, principalmente devido às objeções dos Estados Unidos. Washington desconfia da opacidade do programa chinês e das ligações às Forças Armadas.

A China já enviou 11 astronautas, incluindo duas mulheres, para o espaço, começando com o voo realizado por Yang em outubro de 2003. A primeira astronauta foi Liu Yang, em 2012.





Até à data, todos os astronautas da China são ex-pilotos do Exército de Libertação Popular.





Foi devido à colocação em órbita do primeiro módulo desta estação que, no início deste mês, o mundo ficou em “suspenso” devido à reentrada não controlada do primeiro estágio do enorme foguete “Longa Marcha” tendo caído os restos do aparelho no mar Arábico, no Oceano Índico, próximo às Maldivas.





A nova estação e a instalação de uma tripulação no espaço por parte da China é mais uma demonstração ao ocidente da capacidade chinesa nesta área.





A China nos últimos dois anos já conseguiu proezas científicas dignas de uma máquina bem oleada e experimentada, entre as quais a colocação de dois pequenos rovers na face “oculta da Lua” , o envio de amostras lunar de regresso à Terra e a última ainda neste mês de maio o programa espacial chinês fez pousar em Marte uma sonda, a Tianwen-1, que transportou umde exploração do solo do planeta.