China prestes a aprovar lei que restringe a exportação de tecnologia

A Lei de Controlo sobre as Exportações deverá ser aprovada ainda este sábado pelo principal órgão legislativo da China, o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. Segundo avança a agência, ao fiscalizar a exportação de materiais e tecnologias incluídos numa lista de controlo.Quando o projeto de lei foi apresentado para a primeira revisão, o ministro chinês do Comércio, Zhong Shan, explicou queA medida aumentará o arsenal legislativo de Pequim e ajudará a China a aproximar-se da posição dos EUA, que regularmente utiliza de forma estratégica a fiscalização de exportações contra os seus opositores., disse Qing Ren, sócio doem Pequim, à

Um relatório divulgado pela agência oficial de notícias Xinhua disse que o projeto de lei estipula que a China poderia tomar medidas recíprocas contra um determinado país ou região que “abusou das medidas de controlo sobre as exportações e prejudicou a segurança nacional e os interesses da China”.

As listas de controlo da China já existentes são muito mais circunscritas do que as dos EUA, estando limitadas a materiais que poderiam ser usados para armas nucleares, químicas ou biológicas. No caso de expansão dessa lista, “então mais produtos ou tecnologias estarão sujeitos ao controlo na China”, explicou Ren. O Ministério do Comércio chinês atualizou parcialmente esta lista de controlo de exportações em agosto, colocando tecnologias de ponta, como algoritmos de recomendação e drones, sob a supervisão de Pequim.Os meios de comunicação chineses avançam que alguns legisladores sugeriram que, algoritmos e documentos técnicos fossem adicionados à lista de itens controlados, e que a China deveria estabelecer algumas restrições à exportação de tecnologias nas quais Pequim tem uma vantagem competitiva, como o 5G e comunicações quânticas.A China é o país que mais contribui para as exportações em todo o mundo e as vendas no exterior proporcionam emprego a milhões de pessoas. Por esta razão, Mei Xinyu, membro de um grupo de pesquisa do Ministério do Comércio chinês, afirma que aSegundo avança aNo entanto, Qing Ren explica que as. “Os funcionários chineses podem passar a não ter permissão para enviar as tecnologias sob controlo aos seus colegas estrangeiros. Isso depende das circunstâncias muito específicas de cada empresa. Mas pode acontecer”, esclarece Ren.

Guerra comercial entre os EUA e China

As crescentes tensões entre a China e os EUA atingiram o domínio da tecnologia, com grandes empresas chinesas como a Huawei, o TikTok e o WeChat na mira de Washington.Como tecnologia que promete revolucionar o mundo,

Devido às suas alegadas ligações ao Governo chinês, a Huawei tem sido escrutinada pelos países ocidentais, com a Administração Trump a manter uma campanha ativa contra a empresa, acusando-a de espionagem e de tentar roubar dados secretos.

No espaço de pouco mais de um ano, Washington reviu por três vezes as suas regras de controlo sobre as exportações para o grupo chinês das telecomunicações Huawei, afetando fornecedores da empresa chinesa em todo o mundo.Nos últimos dois anos, a Administração de Donald Trump colocou outras 70 empresas chinesas na Lista de Entidades do Departamento de Comércio, limitando o seu acesso a tecnologia norte-americana.por uma razão simples: mais dispositivos conectados a redes significam mais dados. E quanto mais dados, melhor é o 'treino' dos algoritmos [que aprendem padrões], permitindo o desenvolvimento de aplicações com base em inteligência artificial. Para os analistas, quem dominar a tecnologia 5G irá liderar o século XXI.. "O Partido Comunista Chinês demonstrou que possui os meios e tem a intenção de utilizar essas aplicações para ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos", argumentou o Departamento de Comércio.A China já tinha ameaçado retaliar, depois de o presidente dos EUA ter anunciado que o uso destas aplicações seria proibido nos EUA. “comunicou o Ministério do Comércio chinês na altura.A vontade de Trump acabou por não ser concretizada, depois de um juiz norte-americano ter decidido, no final de setembro, suspender a ordem dada pela Administração Trump e manter a aplicação TikTok nas plataformas de download de aplicações móveis nos Estados Unidos.c/Lusa