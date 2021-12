China proíbe estrangeiros de oferecer serviços religiosos online

Organizações e indivíduos chineses poderão operar estes serviços, mas terão de pedir autorização aos departamentos provinciais de assuntos religiosos, relata o Global Times.Uma vez obtida a permissão, ser-lhes-á permitido pregar doutrinas religiosas "conducentes à harmonia social" e que guiem os crentes "ao patriotismo e ao respeito pela lei".Além disso, os pregadores e aqueles que participam nestes serviços terão de se registar nas plataformas em linha com o seu verdadeiro nome.As novas medidas incluem a proibição da transmissão em direto de atividades religiosas como o batismo, a queima de incenso, o culto a Buda ou o cântico religioso.Para além dos indivíduos autorizados, "nenhuma organização ou pessoa" será autorizada a realizar trabalho missionário ou formação religiosa, disse o jornal.As novas medidas foram concebidas pela Administração dos Assuntos Religiosos, a Administração do Ciberespaço da China, o Ministério da Indústria e Informação, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Segurança do Estado.





Os departamentos de segurança do Estado "encarregar-se-ão" de "pessoas que conspiram com estrangeiros" de utilizar a religião para pôr em perigo a segurança nacional.



Existem também 38 milhões de protestantes, seis milhões de católicos e 5,7 milhões de muçulmanos na China, de acordo com dados do Conselho de Estado em 2018.