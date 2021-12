China proíbe internacionais de futebol de fazerem tatuagens

O documento com o título “Sugestões para fortalecer a gestão de jogadores de futebol” traz novas regras para os jogadores chineses, especialmente aqueles que representam a seleção nacional.“Atletas da seleção nacional e da equipa sub-23 estão estritamente proibidos de fazerem novas tatuagens”, pode ler-se na diretiva desta terça-feira. ”Aqueles que tiverem tatuagens são aconselhados a removê-las. Em casos de circunstâncias especiais, as tatuagens devem ser cobertas durante treinos e jogos oficiais”.De acordo com o documento, as camadas jovens estão proibidas de ter recrutar jogadores com tatuagens. A Administração-Geral do Desporto diz que estas medidas visam mostrar o espírito positivo do futebol chinês e dar um bom exemplo à sociedade.A diretiva aponta ainda que as equipas devem promover atividades para “fortalecer a educação patriótica” dos atletas para “melhorar o sentido de missão, responsabilidade e honra e criar uma seleção nacional com cariz de conquista e luta, com um excelente estilo de jogo”.Não é a primeira vez que o executivo chinês aponta as tatuagens como um mau exemplo. Já em 2018, o regulador dos meios de comunicação social emitiu uma nota em que afirmava que não deviam ser mostradas imagens de atores com tatuagens na difusão de conteúdos relacionados com “hip-hop e cultura imoral”.





Na China, imagens com tatuagens têm de ser desfocadas para não serem evidentes nas emissões televisivas.