China promete impedir o Reino Unido de conceder residência a quem queira fugir de Hong Kong

O embaixador chinês considera que a oferta do Reino Unido a cerca de três milhões de habitantes na ex-colónia britânica para uma eventual candidatura a um passaporte especial é uma violação do direito internacional. A posição surge depois do ministro dos Negócios Estrangeiro do Reino Unido admitir que não pode obrigar Pequim a deixar sair os cidadãos.