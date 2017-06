China pune companhia aérea Emirates por falhas de segurança

Lusa 15 Jun, 2017, 08:58 | Mundo

Os incidentes ocorreram nos dias 17 de abril e 18 de maio, no espaço aéreo da cidade de Urumqi, a capital da região do Xinjiang, no noroeste da China.

No primeiro caso, o avião da Emirates voou a uma "altura errada", enquanto no segundo perdeu temporariamente contacto com os controladores de tráfego aéreo.

As autoridades chinesas anunciaram na quarta-feira que multaram a companhia com sede no Dubai em 29.000 renminbi (3.380 euros).

Não é a primeira vez que a Emirates é punida na China.

Em maio de 2016, a companhia foi proibida de abrir novas rotas ou aumentar a frequência dos voos no país, por um período de seis meses, depois de um avião ter aterrado com pouco combustível.