China quer partilhar inovação sobre economia verde pelo "bem comum da Humanidade"

Lusa28 Mar, 2019, 07:47 | Mundo

A China "dá grande importância ao desenvolvimento da economia verde" e expressa a sua "total abertura para partilhar os resultados das suas experiências (...) e investigação nesta área", afirmou Wang Zhigang, num dos discursos de abertura do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa).

Zhigang sublinhou a agenda chinesa no combate às alterações climáticas, defendendo que a China é neste momento um "participante e um líder do desenvolvimento sustentável no mundo" e que é da responsabilidade da "comunidade global" investir na tecnologia e inovação (...) para gerar novas indústrias ligadas à economia verde".

Por outro lado, o ministro sustentou que "a inovação é o motor do desenvolvimento sustentável", uma ideia reforçada em vários discursos de dirigentes chineses no MIECF, em Macau, que destacaram a aposta e os progressos obtidos pelo país, tanto no combate à poluição, como nas áreas de produção de energia limpa e de eficiência energética.

Em novembro do ano passado, a agência de notação financeira Stardard & Poor`s (S&P) afirmou num relatório que a China vai obter "benefícios consideráveis", caso execute os seus planos para um desenvolvimento da economia verde.

Na esfera internacional, a China poderá tornar-se um "líder na ação climática", devido às políticas e à postura da atual Administração norte-americana, liderada por Donald Trump, considerou a agência, sugerindo "uma transformação global, que poderá alterar a situação geopolítica", à medida que vários países "reorientam as economias para um desenvolvimento sustentável e com baixa emissão de carbono".

A China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, seguida pelos Estados Unidos, o principal consumidor de carvão e o segundo maior consumidor de petróleo.

O MIECF acolhe até sábado mais de 500 expositores, provenientes de cerca de 20 países e regiões.

As sessões integram oradores de cerca de 70 pioneiros ambientais, líderes de empresas multinacionais e criadores de políticas, provenientes de sete países e regiões, nomeadamente, de Macau, China, Holanda, Portugal, Timor-Leste, Reino Unido e Hong Kong.

O MIECF 2019 ocupa uma área total de exposição de mais de 16.900 metros quadrados.