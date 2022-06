China reclama sucesso de teste anti-míssil





Pequim já testou antes interceptores de mísseis. O mais recente, de conhecimento público, foi em fevereiro de 2021 e antes disso em 2018. Os órgãos de comunicação estatais dizem que a China realiza testes de sistemas anti-mísseis pelo menos desde 2010. Este é o sexto teste conhecido da China de um míssil antibalístico baseado em terra, de acordo com o jornal estatal Global Times.



O país tem vindo a acelerar a pesquisa sobre vários tipos de mísseis, desde aqueles que podem destruir satélites no espaço até mísseis balísticos avançados de ponta nuclear, como parte de um ambicioso esquema de modernização supervisionado pelo presidente Xi Jinping.

A China tem dado poucos detalhes sobre seus próprios programas de mísseis, além de breves declarações ocasionais do Ministério da Defesa ou nos media estatais.



O teste ocorre entre crescentes tensões na região, com uma recente onda de testes de mísseis da Coreia do Norte, incluindo mísseis balísticos de curto alcance e um suposto ICBM (mísseis balísticos intercontinentais). As autoridades sul-coreanas e norte-americanas também alertaram que a atividade renovada no local de testes nucleares da Coreia do Norte sugere que o país pode realizar um teste nuclear em breve - o primeiro desde 2017.



Em 2016, quando a Coreia do Sul anunciou que implantaria o sistema de defesa Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), construído nos EUA, provocou uma disputa diplomática de um ano com a China, que argumentou que o sistema colocaria em risco a sua própria segurança nacional.



No início de maio, a China criticou os Estados Unidos por implantar mísseis balísticos de médio alcance na região da Ásia-Pacífico, dizendo que isso causou um "impacto fortemente negativo" no controle internacional de armas.



Os sistemas de mísseis antibalísticos destinam-se a proteger um país de possíveis ataques usando projéteis para interceptar mísseis, incluindo mísseis balísticos intercontinentais (ICBM). É como se usassem uma bala para atingir outra bala.







