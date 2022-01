China reforça política de "zero covid" em altura de aumento dos contágios

Na quinta-feira, foram detetados em Xangai cinco novos casos de covid-19 em pessoas vindas de países estrangeiros. Um dia depois, a autoridade para o turismo e cultura dessa cidade chinesa decidiu quede e para outras regiões do país.A medida, que segue as orientações das autoridades de saúde no sentido de cortar com as atividades turísticas em locais onde sejam detetadas novas infeções,que vigorava deste novembro.Os novos casos importados de covid-19 naquela que é a maior cidade da China nos primeiros dez dias de janeiro, estima a agência Reuters. Não se sabe ainda se os casos em Xangai pertencem ou não à variante Ómicron.Na quinta-feira, as autoridades locais anunciaram em conferência de imprensa quepara “monitorização do estado de saúde”.

Devem ainda evitar saídas desnecessárias de casa e não podem utilizar transportes públicos nem visitar locais fechados que estejam lotados, nomeadamente restaurantes e supermercados. Estão também proibidos de passear nos próprios complexos residenciais onde estejam alojados.

Yuzhou constrói seis mil quartos para quarentenas



Não é só Xangai que está a aumentar a sua política de “zero covid”. Outras cidades chinesas, incluindo a capital Pequim, estão mais alertaEm Yuzhou, no centro da China, foi iniciada a construção de, depois de o presidente da Câmara ter afirmado que os mil quartos já disponíveis “não são suficientes”.Os moradores de diversas regiões foram aconselhados a não sair das cidades durante as festividades, a não ser em casos absolutamente necessários. Na cidade de Zhuhai, os voos para Pequim estão suspensos a partir desta sexta-feira, depois de ter sido detetado um caso local de covid-19.A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou a deteção deEntre os 55 casos "importados", a maioria foi detetada no município de Xangai e na província de Guangdong, cada um com 20 casos.Apesar de os números serem bastante inferiores aos de outras nações, a China quer eliminar o mal pela raiz desde cedo, instando os governos locais a. Na última semana, centenas de milhares de pessoas ficaram em quarentena nas cidades mais afetadas.