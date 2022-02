China reforçou peso do Estado na economia 20 anos depois de aderir à OMC - EUA

"A China tem uma longa história de violação, desrespeito e burla das regras da OMC para atingir os seus objetivos de política industrial", denunciou Katherine Tai, a Representante do Comércio do Governo dos Estados Unidos (USTR), no seu relatório anual, apresentado no Congresso dos EUA.

A OMC, com sede em Genebra, na Suíça, trabalha para fazer cumprir as regras que regem o comércio entre países, incluindo a promoção da concorrência leal e do comércio aberto.

Tai ressaltou que, quando aderiu à OMC, Pequim disse que adotaria esses princípios.

Mas, "é claro que, ao seguir essa abordagem [estatal], as políticas e práticas da China estão a minar as regras da OMC e a causar graves danos a trabalhadores e empresas em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, com indústrias visadas pelos planos industriais da China", acrescentou.

Os Estados Unidos há muito denunciam práticas comerciais da China que consideram "injustas", incluindo os subsídios para empresas públicas, visando convertê-las em líderes dos mercados globais.

Pequim também é acusada de usurpar propriedade intelectual e de transferir à força conhecimento e tecnologia de empresas estrangeiras em troca de acesso ao mercado chinês.

Donald Trump lançou uma guerra comercial contra o país asiático, em 2018, impondo taxas alfandegárias punitivas sobre bens importados da China.

A USTR observou que os Estados Unidos também conduziram discussões bilaterais para pressionar a China a cumprir com os padrões da OMC.

No entanto, o relatório de 72 páginas apontou um progresso "isolado" e lamentou que os compromissos da China de mudar fundamentalmente as suas políticas e práticas tenham passado despercebidos.

Os compromissos assumidos, em janeiro de 2020, quando assinou a fase 1 do acordo comercial celebrado com o ex-presidente norte-americano Donald Trump também não foram respeitados.

"A China ainda não implementou alguns dos compromissos mais importantes que assumiu no acordo, como compromissos na área da biotecnologia agrícola", detalhou o relatório.

Pequim também está longe de cumprir os seus compromissos de aumento da compra de bens e serviços dos Estados Unidos.

"A realidade é que este acordo não abordou significativamente as preocupações mais fundamentais dos EUA sobre as políticas e práticas comerciais do Estado chinês e o seu impacto negativo na economia e nas comunidades dos EUA, trabalhadores e empresas norte-americanas", resumiu Tai.

Entre os setores afetados pelas práticas da China, Washington cita a siderurgia, alumínio, energia solar e pescas, em detrimento dos Estados Unidos e de outros países.

O USTR enfatizou que os Estados Unidos estão agora a procurar "uma abordagem estratégica multifacetada", não abandonando nem o diálogo, nem possíveis medidas de retaliação.