China refuta preocupação do Japão com "grave situação de direitos humanos"

A resolução aprovada pela câmara baixa do Japão não nomeou a China, mas expressou "preocupação com as graves condições de direitos humanos, incluindo a violação da liberdade religiosa e os internamentos na região autónoma da Xinjiang, Tibete, Mongólia Interior e Hong Kong" -- territórios governados pela China.

A China negou as alegações de violações de direitos humanos, apelidando-a de a "mentira do século".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, criticou a resolução de "natureza extremamente vil" e alegou que a mesma interfere com os assuntos internos da China.

"Esta é uma provocação política severa contra o povo chinês", acrescentou.

Ao mesmo tempo que recordou a agressão e as atrocidades dos japoneses durante a II Guerra Mundial, Zhao disse que o Japão "não tem qualquer autoridade para fazer observações despropositadas sobre as condições de direitos humanos de outros países".

A votação parlamentar aconteceu dias antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, no dia 04 de janeiro.

O Japão já tinha anunciado a decisão de não enviar uma delegação governamental à abertura, na sequência de um movimento semelhante ao dos Estados Unidos, que citou as violações dos direitos humanos na China.

A resolução parlamentar de hoje insta o governo japonês a avaliar melhor a situação dos direitos humanos na China e a cooperar com a comunidade internacional para proteger as vítimas.

"Os direitos humanos são valores universais e constituem uma preocupação legítima para a comunidade internacional", pode ler-se.

Como aliado militar dos Estados Unidos e um dos principais parceiros comerciais da China, o Japão tem tentado equilibrar as relações com Pequim.

Porém, os conservadores do Partido Liberal Democrático, no poder, insistiram na adoção da resolução antes da abertura dos Jogos Olímpicos, apesar das preocupações do governo sobre uma possível repercussão económica por parte da China.