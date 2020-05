China regista 12 casos de infeção nas últimas 24 horas

Dos seis novos casos importados que foram diagnosticados, cinco foram detetados na cidade oriental de Xangai e um na província de Fujian, no sul, segundo as autoridades chinesas.

Entre as seis novas infeções locais, cinco foram registadas na província de Heilongjiang, no norte, na fronteira com a Rússia.

Não há registo de mais vítimas mortais até às 23:59 de quinta-feira na China, segundo as autoridades chinesas.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 599.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.874 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19. Até ao momento, 77.642 pessoas tiveram alta.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.