China renova aposta em centrais de carvão

Foto de Marcin Jozwiak / Unsplash

Apesar dos compromissos ambientais, a China renova a aposta em centrais de carvão. Durante os primeiros três meses do ano, o ritmo de aprovação de novas unidades altamente poluentes, em território chinês, já ultrapassa os números totais do ano de 2021.