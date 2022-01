China, Rússia, Reino Unido, França e EUA assinam declaração anti-nuclear

Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU resolveram assumir este compromisso na mesma altura em que foram retomadas as negociações multilaterais para resgatar o acordo nuclear com o Irão.



Num documento publicado nas páginas oficiais das presidências das cinco potências nucleares, insistem na carácter exclusivamente defensivo dos arsenais nucleares, garantem oposição à proliferação deste tipo de armamento e lembram que "não pode haver vencedores numa guerra nuclear".