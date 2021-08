China soma quatro novos casos por contágio local e 16 importados

O município de Xangai registou dois casos e as províncias de Jiangsu e Yunnan, no leste e no sul da China, respetivamente, identificaram uma infeção cada.



Os restantes casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Jiangsu (leste) e Henan (centro).



A Comissão de Saúde da China indicou que, até ao momento, o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 1.575, entre os quais 14 em estado grave.



Desde o início da pandemia, 94.707 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.