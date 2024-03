China sublinha a importância da segurança alimentar face às ameaças externas

O artigo, publicado na conta oficial do Ministério na rede social WeChat, cita um provérbio chinês que diz que os cereais são "a base do povo e da nação" e um "ativo valioso".

De acordo com o Ministério, a segurança alimentar é uma "componente essencial" da segurança nacional e está "intimamente relacionada" com o bem-estar geral do país.

O artigo refere que, nos últimos anos, as agências de segurança nacional da China desmantelaram várias atividades de espionagem relacionadas com a segurança alimentar e "cortaram as mãos negras do estrangeiro" que tentavam roubar informações sobre o setor do germoplasma, relativo ao armazenamento de genes que perpetuam uma espécie ou população de organismos.

O Ministério também mencionou que a China promulgou e reviu várias leis para "fornecerem uma sólida proteção legal" no estabelecimento de um sistema que garanta a segurança alimentar.

"Um celeiro cheio garante a paz no céu", diz outro provérbio citado pelo Ministério.

No ano passado, o Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que, embora "1,4 mil milhões de chineses comam bem" atualmente, "não se deve relaxar na questão alimentar".

O abastecimento alimentar não pode ser considerado "uma questão insignificante", disse Xi, alertando que o país não pode "depender apenas do mercado internacional" para o garantir.

De acordo com Xi, a China terá de aderir aos princípios da "autossuficiência baseada na produção interna" e da "moderação das importações de cereais".

A China tem menos de 9% das terras aráveis do mundo, apesar de a população representar 18% do total mundial.