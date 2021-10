China ultima lei que pune pais pelo mau comportamentos dos filhos

É um projeto de lei de promoção da educação e da família.



“Existem muitas razões para os adolescentes se comportarem mal e a falta de educação familiar inadequada é a principal causa”, disse Zang Tiewei, porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos do Congresso Nacional do Povo, o mais alto órgão do poder legislativo da República Popular da China.



O projeto vai ser analisado na sessão do Comité Permanente do NPC esta semana.





O documento, adianta a Reuters, estimula também os pais a providenciarem tempo para os filhos descansarem, brincarem e exercitarem.





Nos últimos tempos Pequim tem tido uma série de iniciativas apontadas para os mais novos.





Desde restrições aos jogos online, considerados uma forma de "ópio espiritual", até mesmo uma espécie de repressão à adoração "cega" de celebridades da Internet.



O Ministério da Educação limitou o horário de jogo para menores, permitindo apenas uma hora às sextas, sábados e domingos.



Ao mesmo tempo reduziu os trabalhos de casa e proibiu o ensino após as aulas, durante o fim de semana e feriados, para não sobrecarregar as crianças.





C/ Reuters

Se avançar, os pais podem ser repreendidos e obrigador a passar por programas de educação familiar, caso os filhos estejam envolvidos em situações de mau comportamento ou atos criminosos.