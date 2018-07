China vai emprestar 17 mil milhões de euros a países árabes

RTP10 Jul, 2018, 20:23 | Mundo

Xi Jinping prometeu que irá oferecer, a cerca de 20 países árabes africanos e do Médio Oriente, 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros) para ajudar na “reconstrução económica e revitalização industrial” dos países.



Para além dos 17 mil milhões de euros, o Presidente da China anunciou, esta terça-feira, uma ajuda de 106 milhões de euros para os países do Médio Oriente, fazendo parte do programa apelidado “petróleo e gás”, com o objetivo de revitalizar o crescimento económico na região.



Durante uma conferência com os líderes árabes, Xi Jinping revelou que os empréstimos serão usados para financiar “projetos que produzem boas oportunidades de emprego e um bom impacto social nos países árabes que precisam de reconstrução”.



Apesar de não ser especificado onde o dinheiro será aplicado em concreto, o Presidente da China adiantou que 15 milhões de euros serão entregues à Palestina e 91 milhões de euros serão repartidos pela Jordânia, Líbano, Síria e Iémen.

“Novo ponto de partida histórico”

A China, que tem o hábito de manter-se afastada dos conflitos do Médio Oriente, “está preparada para ter um papel maior na paz e estabilidade na região”, afirma Xi Jinping.



“Devemos tratar-nos uns aos outros com franqueza, não temer as diferenças, não evitar problemas e ter uma discussão ampla sobre cada aspeto da política externa e da estratégia de desenvolvimento”, acrescentou o Presidente da China.





Pequim está, deste modo, a aumentar a sua influência no Médio Oriente que, por sua vez, é uma região importante para revitalizar as rotas comerciais com a restante Ásia.





Xi Jinping lembrou que os países do Médio Oriente são fulcrais para o seu novo plano de revitalização da rota da seda. A “Nova Rota da Seda” é um projeto que pretende ligar a China ao resto do mundo por via de uma ambiciosa rede de infraestruturas, desde uma malha ferroviária intercontinental, novos portos, aeroportos, centrais elétricas e zonas de comércio livre."A posição dos Estados árabes no centro da antiga rota comercial faz deles parceiros naturais nesta nova tarefa para a China", afirma o Presidente chinês.“Isto marca um novo ponto de partida histórico na associação e cooperação entre a China e o mundo árabe”, acrescenta.Xi Jinping anunciou ainda uma outra medida mais controversa. O Presidente da China irá investir cerca de 130 milhões de euros na “manutenção da estabilidade”, isto é, num regime de segurança em Xinjiang, uma região autónoma chinesa de maioria muçulmana.